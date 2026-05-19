あなたは読めますか？突然ですが、「駱駝」という漢字読めますか？誰もが知っている有名な動物ですが、漢字二文字で書かれるとパッと読み方が出てこない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「らくだ」でした！「駱駝」とは、砂漠地帯に生息する、背中に大きなコブを持つ哺乳類を指します。乾燥に非常に強く、長期間水分を摂らずに移動できるため、古くから砂漠の移動手段として重宝されてきました。実際の使い方の例