とちぎテレビ 日光東照宮で１８日、市民らが武士に扮して参道を練り歩く春の例大祭のハイライト「百物揃千人武者行列」が行われました。 千人武者行列は１６１７年に江戸幕府の初代将軍の徳川家康の遺骨を駿河国、現在の静岡県の久能山から日光へ移した時の行列を再現したとされ毎年春と秋に行われています。 太陽の強い日差しが降り注ぐ中、よろい武者や槍持ち、鉄砲持ちなど５３種類の役割に扮した市民らおよそ１００