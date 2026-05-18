7人組女性アイドルグループ、fav me（ファボミー）が18日、東京・江東区の豊洲PITでデビュー1周年記念公演を行った。◆セットリスト＜1＞New World＜2＞ちゅーしよう＜3＞ギュッてして！＜4＞蒼のラブレター＜5＞ケーキを食べればいいんじゃない！？＜6＞あの空はずっとキミの色、君が好きだ、わんだーらんっ！メドレー＜7＞シンデレラブ＜8＞すきなんかじゃ…にゃい！＜9＞Eye to eye！＜10＞ワタシイロ＜11＞あの時、キミが好き