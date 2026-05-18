熊本地震から10年、“未来の避難所”を設営する訓練が行われました。 熊本市に出現した「ドーム型のシェルター」。中にはベッドに、エアコンも！テーマは“未来の避難所”です。16日に行われた避難所訓練。「TKB48」とは、災害発生から48時間以内にトイレの「T」、キッチンの「K」、ベッドの「B」を整備し災害関連死ゼロを目指す取り組みです。熊本地震で5万3700棟以上の建物が半壊以上の被害を受けた熊本