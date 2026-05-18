プラマイゼロは5月15日に、デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」から、家にあるキッチンペーパーがフィルター代わりになる新発想の掃除機「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」を発売した。カラーは、ホワイト、ブラウングレーの2色。価格は2万2000円。●家にあるキッチンペーパーがフィルター代わりに「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」は、専用のカセット式ホルダーにキッチン