撮影：田中聖太郎写真事務所BE:FIRSTが5月16日(土)・17日(日)味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を開催し、2日間で約10万人を動員。2日目の公演にて2026年11月にオリジナルアルバム『BE:4U』のリリース、2027年1月からのドームツアー＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞の開催決定を発表した。本公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えたスペ