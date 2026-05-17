FC町田ゼルビアは５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節で川崎フロンターレと敵地で対戦。１−１のまま突入したPK戦の末に敗れた。この試合で気になるのが、DF昌子源の状況だ。33歳のCBは、前半から川崎にボールを保持される時間帯が続くなかでも、最終ラインで身体を張った守備を見せ、安定感のあるプレーでチームを支えた。しかし、その昌子は前半のみで交代。ハーフタイム明けにはピッチに姿を見せず