愛媛県地盤の伊予銀行を中核とする金融グループ、いよぎんホールディングスが異例の株主提案を受けた。社名を「いよぎん株主阿鼻叫喚（あびきょうかん）ホールディングス」に変更するよう求められたのだ。 提案をしたのは個人株主で、総議決権数302個（0.01%）を保有。実は、いよぎんが商号変更を求められたのは今回が初めてではない。2023年には「いよぎん内部留保第一主義リアルエステート」への変更