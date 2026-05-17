2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公・羽柴秀長。秀長は、兄・秀吉の唯一無二の補佐役でありながら、これまでその存在が広く知られることはありませんでした。秀長は、どのような生涯を送ったのでしょうか。 『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック 豊臣兄弟！豊臣秀長とその時代』から、同ドラマの時代考証を担当する柴 裕之（東洋大学・駒澤大学非常勤講師）さんによる最新研究に基づく解説記事『羽柴秀長 51年の生涯』をご紹