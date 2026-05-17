チェルシーは現地５月17日、シャビ・アロンソ氏が2026年７月１日より新監督に就任することを発表した。契約期間は４年となっている。このスペイン人指揮官は2023-24シーズンにレバークーゼンをクラブ史上初のブンデス無敗優勝に導いた。その後、昨年の夏に古巣であるレアル・マドリーの監督に就任するも、チームをまとめられず、今年１月に退任していた。 この発表を受けてSNS上では「嘘だよな？」「めっちゃ嫌なチーム