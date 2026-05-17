ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝で、アル・ナスルと敵地サウジアラビアで対戦。30分にデニス・ヒュメットが奪ったゴールを守り切り、１−０で激戦を制し、クラブ10個目のタイトルを獲得した。一方、クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらスターを擁するアル・ナスルは、昨季はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で川崎フロンター