楽天は15日、ソフトバンクとの試合（楽天モバイル）に6−3で勝利。先発・早川隆久が8回108球・4安打・2四死球・2失点の力投で今季3勝目を挙げた。15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、早川のピッチングをピックアップ。早川は直近5試合でHQS（7回以上自責点2以下）の好投を継続している。解説の齊藤明雄氏は「手術明けというところですが、元々コントロールは良くて特にスライダーのキレが良いのかなと。な