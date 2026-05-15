初夏の金沢を彩る「百万石まつり」に向けた準備が進んでいます。メインの百万石行列に出演する珠姫役や利常公役などが15日、発表されました。「よろしくお願いします」15日に発表されたのは、珠姫役と利常公役、そして、それぞれの遊び相手役の合わせて6人です。77人の応募があった中から、珠姫役には、歌うことが好きだという畑中紗空さん5歳が選ばれました。 珠姫役・畑中 紗空 さん：「うれしい気持ちです。かわいい珠姫に