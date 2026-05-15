【女子旅プレス＝2026/05/15】アラブ首長国連邦の首都・アブダビのヤス島における、没入型エンターテインメント施設「スフィア・アブダビ（Sphere Abu Dhabi）」の建設が決定。開業は2029年を予定している。【写真】2029年開業予定「スフィア・アブダビ」完成イメージ◆アブダビに誕生する新ランドマーク「スフィア」とは米ラスベガスに2023年に開業し、大きな話題を呼んだ「スフィア」は、先進技術を基盤とした体験メディア。その