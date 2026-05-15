ド軍同僚が見た大谷の今季最多105球【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が今季最多の105球で、投手としての価値を証明した。13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回無失点で今季3勝目をあげた投球に同僚から称賛が続いた。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じたムーキー・ベッツ内野手は「（活躍を）言葉で表すの