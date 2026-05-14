予讃線 14日午後6時ごろ、走行していた特急いしづち21号（高松駅発・松山駅行き）の架線にビニールが付着しているのを運転士が見つけ、列車を停車しました。 近くの鴨川駅（坂出市府中町）に停車して確認したところ、列車のパンタグラフにビニールが付着していました。ビニールの撤去作業を行い、列車は午後7時50分に運転を再開しました。 このトラブルで、午後8時30分時点で特急列車と快速マリンライ