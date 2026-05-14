新潟市は、中心部の拠点性向上を目指すプロジェクト『にいがた2km』について、今年度の重点事業の説明会を開きました。 新潟駅から万代～古町にかけてのエリアで稼げる都心づくりを目指す『にいがた2km』。今年度は、『おいしさDX』と銘打ち、新潟が誇る食文化のさらなる付加価値向上に向け、デジタル技術を活用した新たな味の提案などの事業を展開します。 説明会では、みそを使ったピザなど新メニューの開