「暑熱順化」とは？ 14日は日差しが強く、岡山・香川の各地で気温が上がりました。 三豊市の財田では午後3時前に最高気温30.3℃を観測し、岡山・香川で2026年初めての「真夏日」となりました。 他の観測地点も岡山市が29.3℃、津山市が28.3℃など真夏日に迫る暑さになりました。 環境省は熱中症対策として、暑さが本格化する前に体を慣らしていく「暑熱順化」を推奨しています。ウェザーニューズにより