きょう午後3時半ごろは、名古屋などで見通しが悪くなるような雨がザーッと強く降りました。今日も各地で暑くなりましたが、山沿いを中心に大気の不安定な状態が続いています。 【写真を見る】名古屋で急な雨…愛知を中心に帰宅時間は雷やザッと強まる雨に注意を 東海3県の天気予報 午後4時ごろの雨雲の様子をレーダーで見ると、昨日ほど広い範囲ではありませんが、所々雨雲が湧いていて、活発になっているとこ