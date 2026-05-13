１３日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」は、「メンタルが強すぎる女＆弱すぎる女」企画が行われた。弱すぎる女側で保田圭（４５）が登場。「ネットでお買い物するとメンタルが弱っちゃう」と言い、購入後に「あの商品でよかったかな」と不安になり、商品が届くまで全部調べなおしてしまうと語った。大久保佳代子が「どのレベルのもの言ってます？金額が高額だったら分かるけど」と聞くと、保田が「最近だと金魚のカルキ抜