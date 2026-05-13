気象台は、午後7時1分に、洪水警報を市原市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を市原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・市原市に発表 13日19:01時点北西部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■市原市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水13日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】13日夜のはじめ頃に