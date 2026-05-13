第1部から第3部まで！ イオン限定『ジョジョ』Tシャツ全8種が登場アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの人気キャラクターやモチーフをプリントした限定Tシャツ全8種が、5月15日（金）より本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約100店舗とWEBサイトのイオンスタイルオンラインで発売されます。「ジョナサン・ジョースター」と「ディオ・ブランドー」をデザインした第1部や、「石仮面」や「柱の男たち」などの