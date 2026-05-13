去年11月に行われた東京・葛飾区の区議会議員選挙で当選した、立憲民主党の鬼頭澄区議（39）について、区の選挙管理委員会はきょう（13日）、「区内に生活の本拠がなかった」として、「当選無効」とすることを発表しました。選管では区議会議員選挙で次点となり、落選した前区議の申し立てに基づき、鬼頭議員の住居の賃貸契約や買い物の記録、交通ICカードの履歴などを調査していました。その結果、鬼頭議員の葛飾区内の住居では電