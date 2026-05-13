女子校から4月に共学になった学校で男子生徒も加わった初めての体育祭が行われました。広島グリーンアリーナで行われた、比治山学園中学・高校の体育祭。女子校から4月に共学となり、男子生徒90人を含む927人が参加しました。男子が加わり、パワーアップしたダンスではカタカナで「共学」の文字を表現。クラス対抗リレーなども行われ、女子校だったときとは一味違う盛り上がりを見せていました。■