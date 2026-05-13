【女子旅プレス＝2026/05/13】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U！！！〜」を、2026年6月の毎週末に期間限定で開催。ニューヨーク・エリアのグラマシーパークを会場に「ジュラシック・パーク」や「ジョーズ」などパークとゆかりの深い名作映画を上映する。【写真】「シネマナイト・ピクニック」にぴったりのフード◆パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナ