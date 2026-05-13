USJ初の映画鑑賞イベント「ジュラシック・パーク」「ジョーズ」パークゆかりの名作タイトル上映
【女子旅プレス＝2026/05/13】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U！！！〜」を、2026年6月の毎週末に期間限定で開催。ニューヨーク・エリアのグラマシーパークを会場に「ジュラシック・パーク」や「ジョーズ」などパークとゆかりの深い名作映画を上映する。
【写真】「シネマナイト・ピクニック」にぴったりのフード
パーク開業から25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U！！！（ディスカバー・ユー！！！）”に込めた二つの思いのうちのひとつ）のイベントの一環として、すべての映画ファンにおくる、アニバーサリー・イヤーならではの「シネマナイト」を開催することが決定。初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークに設置された迫力の屋外スクリーンで名作映画を鑑賞できる。
上映タイトルは、開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、「E.T.」をはじめ、「ジュラシック・パーク」、「ジョーズ」、「ウォーターワールド」などがラインナップ。パークにまつわる世界的人気映画を鑑賞できる。
また、上映にあわせて、グラマシーパーク横ポップコーンカートと「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」前フードカートの営業時間を延長。また、グラマシーパークの会場周辺には、ドリンクワゴンを用意。映画とピクニック、どちらも楽しめるフードがラインナップする。加えて、グッズカートの出店も予定。さらに、ドリンクワゴンとグッズカートで商品購入時に年間パスを提示すると、イベント限定のオリジナルステッカーがもらえる。週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック気分で作品に浸れる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか
※日により異なる
※1日1作品上映、日本語吹替え版
開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合があります
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合があります
※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です
2026年6月5日（金）17:30ジョーズ
2026年6月6日（土）18:30ウィキッド ふたりの魔女
2026年6月7日（日）18:30ジュラシック・パーク
2026年6月13日（土）18:30ブルース・ブラザーズ
2026年6月14日（日）18:00バックドラフト
2026年6月19日（金）18:00ウォーターワールド
2026年6月21日（日）18:00バック・トゥ・ザ・フューチャー
2026年6月26日（金）17:30E.T.
2026年6月27日（土）18:30ジュラシック・ワールド
2026年6月28日（日）18:30ミニオンズ
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【写真】「シネマナイト・ピクニック」にぴったりのフード
◆パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック」
パーク開業から25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U！！！（ディスカバー・ユー！！！）”に込めた二つの思いのうちのひとつ）のイベントの一環として、すべての映画ファンにおくる、アニバーサリー・イヤーならではの「シネマナイト」を開催することが決定。初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークに設置された迫力の屋外スクリーンで名作映画を鑑賞できる。
◆芝生の上で大スクリーンで名作映画に浸る
上映タイトルは、開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、「E.T.」をはじめ、「ジュラシック・パーク」、「ジョーズ」、「ウォーターワールド」などがラインナップ。パークにまつわる世界的人気映画を鑑賞できる。
また、上映にあわせて、グラマシーパーク横ポップコーンカートと「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」前フードカートの営業時間を延長。また、グラマシーパークの会場周辺には、ドリンクワゴンを用意。映画とピクニック、どちらも楽しめるフードがラインナップする。加えて、グッズカートの出店も予定。さらに、ドリンクワゴンとグッズカートで商品購入時に年間パスを提示すると、イベント限定のオリジナルステッカーがもらえる。週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック気分で作品に浸れる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■シネマナイト・ピクニック 〜Discover U！！！〜
開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか
※日により異なる
※1日1作品上映、日本語吹替え版
開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合があります
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合があります
※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です
■上映作品一覧
2026年6月5日（金）17:30ジョーズ
2026年6月6日（土）18:30ウィキッド ふたりの魔女
2026年6月7日（日）18:30ジュラシック・パーク
2026年6月13日（土）18:30ブルース・ブラザーズ
2026年6月14日（日）18:00バックドラフト
2026年6月19日（金）18:00ウォーターワールド
2026年6月21日（日）18:00バック・トゥ・ザ・フューチャー
2026年6月26日（金）17:30E.T.
2026年6月27日（土）18:30ジュラシック・ワールド
2026年6月28日（日）18:30ミニオンズ
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