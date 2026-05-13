タレントのカブトムシゆかりが11日、自身のインスタグラムを更新。息子との2ショットとともに愛らしいやりとりを明かした。 【写真】ほっこり母と息子の2ショットまさか等価交換が待ってるとは 「お花と絵をもらった」と報告した、ゆかりはチェック柄のハットをかぶった姿の写真をアップ。隣に座る息子も黒のハットをかぶって、母子のお出かけは日差し対策ばっちりの姿だ。 「ママ、いつもありがとう。これあげるから新