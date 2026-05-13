読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！ゼミ仲間の男友だちが彼女に振られ、「真実の愛を探す」と宣言。しかし、その行動はあまりにも的外れで、思わぬ展開を招きます…！彼がしていた“あり得ない行動”とは一体...！？突然の失恋報告と、「真実の愛」宣言ある大学の空き時間、私はいつものようにゼミの教室へ向かいました。すでに集まっていた男女の友人たちは、どこか深刻な様子。席に着いた途端、男の友人のひとりが「