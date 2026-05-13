「コメダ珈琲店」は、5月14日（木）から、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」とコラボした「シロノワール CRUNKY」と「ジェリコ CRUNKY」を、全国の店舗で発売する。【写真】ひとくち目からチョコサク！デザートドリンクも魅力的■数量限定のメニュー今回「コメダ珈琲店」と「クランキー」の初コラボレーションとして登場するのは、“サクッとチョコサク食感”を楽しめる限定メニュー。「シロノワール CRUNKY