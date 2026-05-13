【新「Kindle Scribe」シリーズ】 5月12日発表 Amazonは5月12日、ノート機能搭載の電子書籍リーダー「Kindle Scribe」を刷新し、新「Kindle Scribeシリーズ」として日本で販売することを発表した。 Kindle Scribe史上初のカラーディスプレイを搭載し、カラー表示（カラーに対応したコンテンツのみが対象）・書き込みが可能な「Kindle Scribe