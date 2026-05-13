【マクドナルド】では今、「機動戦士ガンダム」との夢のコラボが開催中！ 期間限定で登場しているバーガーメニューが、数量限定でイラスト入りパッケージで提供されているようです。今回は5月中旬まで販売されているチキンタツタシリーズの中から、新登場したバーガーをピックアップ。ファン心くすぐるようなメニューをぜひお見逃しなく。 厚みのあるバンズでサンドした一品