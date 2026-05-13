もうすぐ終了！ 急げーーーッ！！【マクドナルド】ガンダムとコラボ♡「パケ可愛フード」

【マクドナルド】では今、「機動戦士ガンダム」との夢のコラボが開催中！ 期間限定で登場しているバーガーメニューが、数量限定でイラスト入りパッケージで提供されているようです。今回は5月中旬まで販売されているチキンタツタシリーズの中から、新登場したバーガーをピックアップ。ファン心くすぐるようなメニューをぜひお見逃しなく。

厚みのあるバンズでサンドした一品

アムロとシャアが背中合わせで描かれた、ファンにはたまらないこちら。オレンジ × イエローが映える可愛いパッケージに包まれた「チーズチキンタツタ」です。「生姜醤油の風味香るチキン」（公式サイトより）をサンドしており、そこにチーズを加えている分、風味豊かでリッチな味わいに感じられそう。

中からあふれだすチーズがたまらない！

バンズはふわっと厚みがあり、しっかりと満足感が得られそうです。「チーズチキンタツタ」の側面にあふれだすチーズも魅力の一つ。できたてで味わえば、とろけるような口当たりが楽しめそうです。野菜も一緒にサンドされており、フレッシュな味わいとバランス良く味わえるかも。ランチタイムにぜひ選んでみて。

箱のパッケージに入った豪華さ

箱に入った豪華仕様のこちらは、躍動感のあるフォントと、シャア専用ザクらしい赤が映えるパッケージの「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」です。中に油淋鶏風タルタルフィリングがサンドされており、タルタルならではの酸味が癖になりそうです。

食欲が刺激されそうな仕上がり！

「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」はネギとニンニクの香味油を効かせており、食欲が刺激されそう。頑張った日のご褒美として、ディナーに食べるのも良さそうです。このほかにはベーシックな「チキンタツタ®」も再登場しているので、ぜひ食べ比べも楽しんでみて。

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writer：S.Hoshino