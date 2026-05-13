都市の風景にマッチするストリートスクーター ホンダ・マレーシア（Boon Siew Honda）は、新型「Vario 125 Street（バリオ125ストリート）」を発表しました。「すべての旅には物語があり、すべての時代には乗り物がある。新型 Vario 125 Street Editionの登場です。」というメッセージと共に登場したこのモデルは、都市の風景の中で際立つようにデザインされた原付二種スクーターです。【画像】ストリートで“映える”デザイン！