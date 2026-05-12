「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）阪神は４本塁打が飛び出して大勝。首位に浮上した。藤川監督はプロ初本塁打を放った嶋村について、「待望というほど待ってないかもしれないですね。すごく早いんじゃないですかね。ですから、早く打ったからではなくて、ここから努力を重ねて素晴らしい選手になっていってもらわなければ。どの選手もそうですけど、長い現役生活にしてもらうために。いい１本でしたね」と称えた