【ソウル＝藤原聖大】韓国・ソウルで昨年１１月、日本人観光客の親子が飲酒運転の車にはねられ、母親が死亡した事故で、危険運転致死傷罪などに問われた３０歳代の男に対し、ソウル中央地裁は１２日、懲役５年（求刑・懲役７年）の実刑判決を言い渡した。地裁は「酒に酔って正常な運転が困難な状態だった。取り返しのつかない悲劇的な結果がもたらされた」と指摘した。一方、和解金を支払ったことなどを考慮した。韓国・聯合