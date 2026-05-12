俳優の岩下浩（いわした・ひろし）さんが４月８日に老衰のため自宅で死去した。９３歳だった。所属劇団の劇団民藝が１２日、発表した。葬儀・告別式は４月９日に近親者で執り行った。喪主は長男の岩下直樹（なおき）さん。東京都出身。青山学院大学卒業後、１９５７年に劇団民藝付属水品演劇研究所に入所。５９年に、同期の卒業生と共に劇団青年芸術劇場を結成した。同劇団は６７年に解散。翌年に劇団民藝に入団した。テレビ