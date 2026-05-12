◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）12日に36歳の誕生日を迎えた阪神・伏見寅威捕手が、打席で虎党から誕生日を祝福された。2回1死で1打席目を迎えた場面で応援団からバースデーソングが流れると、ヤクルトの2番手・小沢がプレートを外した。曲が終わると、阪神側のみならずヤクルト応援席からも拍手が巻き起こった。伏見は誕生日を迎えるにあたり「ハッピーバースデーの歌が流れるのは特別。相手バッ