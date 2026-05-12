2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。食生活部門の第1位は――。▼第1位バターでもジャムでもない…食パンに塗って食べるだけでたんぱく質を手軽に摂取できる"チョイ足し食材"▼第2位納豆に一つまみかけるだけ…血液サラサラ効果と全身の老化防止効果を爆上げするどこの家にもある"調味料"▼第3位腸の壁に穴が空き､全身がボロボロに…内科医が｢毎日食べてはダメ｣と警告す