東京・足立区でトラックに積まれていた鉄骨などが落下する事故がありました。12日午後3時過ぎ、足立区江北の交差点で「トラックが鉄骨を落下させた」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックが交差点を右折しようとした際に荷崩れを起こし、積んでいた鉄骨や鉄板などが歩道に散乱したということです。この影響で、ガードレールやガードパイプが破損し、周辺の歩道をふさぎましたが、けが人はいないという