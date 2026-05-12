AIは関わり方によって子どもの心の成長を妨げてしまう。札幌国際大学准教授の安井政樹は「AIに『依存』して人の気持ちまで聞くようになってしまうと、人の気持ちを自分で推しはかろうとしない子どもが育ってしまう。心を育むには、『依存』ではなく『自律』の選択をする必要がある。AIに機械だからと暴言を吐く子もこの『自律』ができておらず、心が育っていないのだ」という――。※本稿は、安井政樹『「考える力」と「好奇心」を