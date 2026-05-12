読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！仲の良い友人から恋愛相談を受けていた主人公。しかし、数日後に、思わぬ悲劇が巻き起こることに。果たして、恋愛相談に隠された恐ろしい真実とは…？親友からの秘密の相談当時、私には、心から信頼できる彼氏がいました。彼とは、喧嘩をすることも全くなく、周囲からも羨ましがられるほど順調な日々を過ごしていました。そんな幸せな毎日を送っていたある日、親友から「どうし