「彼女がいる人を好きになって...」親友が明かした“最低な秘密”。深刻な恋愛相談に隠された【恐ろしい真実】とは…！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！仲の良い友人から恋愛相談を受けていた主人公。しかし、数日後に、思わぬ悲劇が巻き起こることに。果たして、恋愛相談に隠された恐ろしい真実とは…？
親友からの秘密の相談
当時、私には、心から信頼できる彼氏がいました。彼とは、喧嘩をすることも全くなく、周囲からも羨ましがられるほど順調な日々を過ごしていました。
そんな幸せな毎日を送っていたある日、親友から「どうしても聞いてほしいことがある」と、深刻な様子で恋愛相談を持ちかけられます。
親友が重い口を開くと、「実は、彼女がいる人を好きになってしまったの」と言います。
まさか身近な友人がそんな苦しい恋をしているとは思いもよらず、私は驚きながらも彼女の気持ちに寄り添い、親身になって話を聞いてあげていました。
順調だった彼から告げられた、突然の告白
親友からの深刻な相談に乗ってから、わずか数日が経った日のことです。
これまでなんの不満もすれ違いもなく、やさしかったはずの彼氏から、突然「大事な話があるから会いたい」と、普段とは全く違うトーンで呼び出されました。
何事かと不安な気持ちを抱えたまま待ちあわせ場所に向かうと、彼は申し訳なさそうな表情を浮かべ、「実はほかに好きな人ができたんだ。別れてほしい」と切り出します。
突然すぎる別れの言葉に、私の頭のなかは真っ白になりました。彼との幸せな未来を信じて疑わなかった私は、ただ呆然と立ち尽くすことしかできませんでした。
突然、大切に思っていた彼と別れることになってしまった主人公。しかし、このあと、彼女にさらなるトラウマ体験が...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部