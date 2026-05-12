「彼女がいる人を好きになって...」親友が明かした“最低な秘密”。深刻な恋愛相談に隠された【恐ろしい真実】とは…！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！仲の良い友人から恋愛相談を受けていた主人公。しかし、数日後に、思わぬ悲劇が巻き起こることに。果たして、恋愛相談に隠された恐ろしい真実とは…？

当時、私には、心から信頼できる彼氏がいました。彼とは、喧嘩をすることも全くなく、周囲からも羨ましがられるほど順調な日々を過ごしていました。

そんな幸せな毎日を送っていたある日、親友から「どうしても聞いてほしいことがある」と、深刻な様子で恋愛相談を持ちかけられます。

親友が重い口を開くと、「実は、彼女がいる人を好きになってしまったの」と言います。

まさか身近な友人がそんな苦しい恋をしているとは思いもよらず、私は驚きながらも彼女の気持ちに寄り添い、親身になって話を聞いてあげていました。