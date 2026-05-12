DeNAの筒香嘉智内野手（34）が12日、出場選手登録された。4月19日に上半身のコンディション不良で抹消されていた。筒香は4月18日の広島戦に「3番・三塁」で出場し、2打数無安打で6回の守備から交代していた。その後は2軍で調整を続け、5月8日のファーム・リーグのハヤテ戦で「2番・DH」で実戦復帰。翌9日の同戦は「4番・三塁」、10日は「3番・一塁」で出場して1安打を放った。相川監督は「守備もしっかりできることを確認して