日本精工とＮＴＮは１２日の取引終了後、共同株式移転による経営統合に関する基本合意書を締結したと発表した。株式移転比率は６カ月以内をメドに締結する予定の最終契約書で定める。２０２７年１０月に共同持ち株会社が上場する見通し。軸受や精密機器などの分野で世界的に事業を展開する両社が経営統合することで、強靭な事業基盤を構築するとともに、国際競争力の維持・強化を図る。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に