12日、参議院内閣委員会において、国家情報会議や国家情報局を設置する法案について議論がなされる中、議場が一時、困惑と笑いに包まれる場面があった。【映像】「ステルス通過」？の瞬間（実際の様子）委員長に指名され、質問に立った公明党の司隆史議員が「通告をしていないんですが…」と切り出した際、立憲民主党の塩村あやか議員が、司議員の背後を静かに通り過ぎて離席した。しかし、司議員はそれに気づかず、先ほどま