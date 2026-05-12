MISIAの新曲「太陽のパレード」が、セイコーによる次世代育成活動『時育®』の新たな企業CMソングに起用された。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、King & Prince、嵐、MISIA……さまざまな形で“夢と魔法”を届けるディズニーコラボ） 本楽曲は、現在開催中の全国ツアー『MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON』でも披露されているもの。セイコーは、本楽曲が持つ前へ進む力をやさしく照