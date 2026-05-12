GitLabが、AIエージェント時代に向けた大規模な組織再編と新戦略「Act 2」を発表しました。発表によると、GitLabは拠点を置く国の数を最大30％減らし、一部部門では管理階層を最大3層削減し、研究開発部門を約60の小規模チームへ再編する計画です。GitLabは人員削減で浮いた資金の大半を、AIエージェント時代に向けた技術開発へ再投資すると説明しています。GitLab Act 2https://about.gitlab.com/blog/gitlab-act-2/AIエージェン