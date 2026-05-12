日本の学校に多い謎ルールのひとつに、毎年のように実施される「体力テスト」がある。小学校教員の松尾英明さんは「50メートル走、反復横跳び、握力など各測定項目は何のために測るのか、また測った結果をどう活かそうとしているのか明確ではない。そのため児童・生徒の身体の成長につながっているか疑わしい部分もある」という――。■「毎年やるもの」という謎の前提春になると、多くの小中学校で体力テストが行われる。50メート