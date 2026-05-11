食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年5月11日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。冷凍ポテトはストックしておくと便利！まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。●オレアイダ 細切りフライドポテト シューストリング（350g）商談時使用売価730円から5.