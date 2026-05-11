【オーケー最新チラシ】冷凍ポテト303円に生冷し中華214円！今週もお得商品が盛りだくさん《5月17日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年5月11日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

冷凍ポテトはストックしておくと便利！

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。

●オレアイダ 細切りフライドポテト シューストリング（350g）

商談時使用売価730円から5.8割引の303円に。

●シマダヤ もみ打ち 生冷し中華 醤油味（2食）

メーカー希望小売価格410円から4.7割引の214円に。

●ニッポンハム 中華名菜 八宝菜 2〜3人前

商品時使用売価669円から5.3割引の314円に。

●ユニ・チャーム ソフィ はだおもい 極うすスリム 特に多い昼用 羽つき 26cm（生理用品） 28個

商談時使用売価1086円から4.9割引の547円に。

三郷中央・王子堀船・大谷口・お台場・あざみ野店では取り扱いがありません。

●アース製薬 ゴキジェットプロ（450mL）

商談時使用売価1849円から5.2割引の877円に。

三郷中央・王子堀船・湘南台店では取り扱いがありません。

惣菜＆弁当が増量中！

続いて、いつもより増量中でお得な惣菜＆弁当を紹介します。

●蓮根えび詰めフライ

5個+1個増量...314円

●4種のチーズ入りちくわの磯辺天

8個+1個増量...272円

上記2商品は、狛江・お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●白身フライ明太海苔弁当

ご飯10％増量...284円

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部